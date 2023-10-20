Александр Невский поздравил Жан-Клода Ван Дамма с днём рождения

Известный российский актёр и режиссёр Александр Невский в соцсетях поздравил с днём рождения культового актёра Жан-Клода Ван Дамма. Невский лично знаком с голливудской звездой.

Напомним, что Ван Дамм отметил свой 63-й день рождения 18 октября, а поздравление Невский опубликовал чуть позже. В нём Александр также поблагодарил Ван Дамма за вдохновение, которое тот ему подарил.

С прошедшим днём рождения великого Жан-Клода Ван Дамма! Огромное спасибо за вдохновение на протяжении многих лет.

После того как Невский переехал в США и стал больше работать в киноиндустрии страны, он завёл себе много знакомств. Одним из лучших друзей Невского считается Арнольд Шварценеггер, который всегда приглашает актёра на свой день рождения.