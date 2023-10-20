Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Honor анонсировала смартфон X9b с аккумулятором на 5800 мА/ч

Honor анонсировала смартфон X9b с аккумулятором на 5800 мА/ч
Комментарии

На этой неделе компания Honor анонсировала смартфон X9b. Устройство работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Гаджет оснащён AMOLED-экраном с разрешением 2652×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Honor X9b работает на базе операционной системы MagicOS 7.2 и поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. Помимо этого, в новинке установлены модули 5G, Bluetooth 5.1, NFC, а также слоты для двух SIM-карт.

Характеристики

  • Разрешение экрана: 6,78 дюйма
  • Ёмкость аккумулятора: 5800 мА/ч
  • Встроенная память: 256 ГБ
  • Разрешение основной камеры: 108 Мп
  • Оперативная память: 12 ГБ

Цена и дата поступления в продажу Honor X9b пока не раскрываются. Производитель пообещал раскрыть данную информацию позднее.

Материалы по теме
Honor представила бюджетный игровой смартфон Play 8T
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android