Вышел трейлер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с Иваном Янковским

Онлайн-кинотеатр START опубликовал полноценный трейлер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главные роли в шоу сыграли Иван Янковский, известный по «Фишеру» и «Тексту», Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев и другие.

В трейлере можно увидеть главных героев, которых сыграли ключевые актёры. Также в трейлере появился и Сергей Бурунов.

События сериала охватывают 1980-е годы, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Премьера состоится 9 ноября.