Опубликован новый трейлер «Цикад» — сериала от создателей «Нулевого пациента»

На YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры» вышел новый трейлер драматического сериала «Цикады». Режиссёром шоу выступил Евгений Стычкин («Нулевой пациент», «Гоголь. Начало»).

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Лунапарк».

Сюжет «Цикад» повествует о группе молодых людей из Москвы, жизнь которых меняется после знакомства с парнем по имени Антон. В один день герои устраивают праздник по случаю школьного выпускного, который оборачивается «страшной трагедией» — разобраться в случившемся попытаются родители школьников и следователь.

Главные роли в «Цикадах» исполнили Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Катя Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий и другие актёры.

Премьера сериала состоится уже 26 октября. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.