Alan Wake 2 выйдет в 7 утра 27 октября

Разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли время выхода тайтла в разных часовых поясах. В России игра станет доступна 27 октября в 7 утра по Москве.

Фото: Remedy

Другие часовые пояса

Лос-Анджелес — 21:00 (26 октября)

— 21:00 (26 октября) Нью-Йорк — 00:00 (27 октября)

— 00:00 (27 октября) Сан-Паулу — 1:00 (27 октября)

— 1:00 (27 октября) Лондон — 5:00 (27 октября)

— 5:00 (27 октября) Берлин — 6:00 (27 октября)

— 6:00 (27 октября) Хельсинки — 7:00 (27 октября)

— 7:00 (27 октября) Токио — 13:00 (27 октября)

— 13:00 (27 октября) Сидней — 15:00 (27 октября)

— 15:00 (27 октября) Окленд — 17:00 (27 октября)

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем писателя Алана Уэйка. В продолжении появится и другой персонаж — агент ФБР Сага Андерсон, которая будет расследовать трагичную пропажу знаменитости.

Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.