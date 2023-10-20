Студия FISSURE проведёт трансляцию The International 2023 на русском языке

Студия освещения киберспортивных турниров FISSURE стала главным техническим подрядчиком русскоязычной трансляции The International 2023 по Dota 2. Об этом редакции «Чемпионата» сообщили в компании.

Трансляция главного турнира года готовится на студии в Ереване. По словам руководителя FISSURE Николая Веснина, в эфирах будут активно использовать опыт освещения региональных лиг, Bali Major и Lima Major, над которыми студия работала в этом сезоне.

Прямой эфир The International 2023 по Dota 2 на русском можно посмотреть бесплатно на официальном Twitch-канале турнира. Комментаторы будут работать с места проведения чемпионата в зале конференц-центра Сиэтла и на стадионе «Клаймэт Пледж-арена, а панель аналитики — удалённо из студии.