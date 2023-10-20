Российский комментатор The International Никита 4ce Котков не может попасть на ивент в США

Киберспортивный комментатор Никита 4ce Котков сообщил, что, несмотря на приглашение Valve, не может попасть на The International 2023 из-за проблем с визой в США.

Кастер рассказал, что должен был работать на матчах плей-офф чемпионата мира по Dota 2, но рассмотрение документов в консульстве в Сурабае затянулось.

Приехал я на собеседование аж 5-го числа, визу вроде как обещали дать, сказали лишь, что потребуется проверка. Рядовая процедура, обычно занимающая 3–4 рабочих дня, как нам сказали знающие люди, но в моём случае она почему-то занимает больше времени.

Котков подчеркнул, что Valve делают всё возможное, чтобы кастер смог попасть хотя бы на последние дни The International 2023.

В такую же ситуацию попала журналистка Полина Машина, также официально приглашённая на турнир в качестве сотрудника освещения. Она сообщила, что вместе с 4ce уже 16 дней находится в Индонезии в ожидании визы.