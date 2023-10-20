Вышел новый тизер фильма «Общества снега» от Netflix

На YouTube-канале Netflix вышел новый тизер драматического фильма «Общества снега». Лента представлена Испанией на премию «Оскар».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина основана на реальных событиях и расскажет о выживании в Андах после авиакатастрофы в 1972 году. В результате крушения из 45 человек остаются в живых 29, и теперь им придётся идти на крайние меры, чтобы спастись.

Главные роли в фильме исполнили Энцо Вогричич, Матиас Рекалт, Агустин Парделла, Эстебан Кукуричка и Томас Вольф. Режиссёром ленты выступил Хуан Антонио Байона («Мир юрского периода 2», «Властелин колец: Кольца власти»).

Премьера «Общества снега» состоится 4 января в стриминговом сервисе Netflix. Впервые картину показали в сентябре на закрытии 80-го Венецианского кинофестиваля.