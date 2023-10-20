Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг готова сесть в тюрьму за свои скандальные взгляды

На этой неделе автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг прокомментировала предложение лейбористской партии Великобритании сделать нападки на гендерную идентичность уголовным преступлением. За отказ использовать предпочтительные местоимения трансгендеров хотят давать два года тюрьмы.

По словам писательницы, она с радостью понесёт наказание за свои взгляды. Она также пошутила, что предпочла бы работу в тюремной библиотеке.

Если альтернативой будет принуждение и насильственное отрицание реальности и важности пола, то я с радостью сяду на два года. Скажу одно: пусть судят — будет веселее, чем даже на красной ковровой дорожке.

Напомним, в начале августа музей поп-культуры в Сиэтле удалил с выставке о Гарри Поттере все упоминания Джоан Роулинг. Также противники писательницы устроили в соцсетях бойкот предстоящего сериала по серии книг, поскольку в его производстве принимает участие Роулинг.