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Россиянка придумала наглядную книжку, чтобы объяснять работу смартфона взрослым

Россиянка придумала наглядную книжку, чтобы объяснять работу смартфона взрослым
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Россиянка поделилась в соцсети X (ранее Twitter) фотографиями книжки, которая объясняет взрослым работу смартфона. На первой странице наглядно объясняется, как включить мобильный интернет, на второй — как отправить фотографию в WhatsApp.

Также находчивая жительница страны добавила в книжку скриншоты, которые поясняют, как делать переводы денег в приложении банка.

Фото: yevolos

Фото: yevolos

Фото: yevolos

Фото: yevolos

Многие комментаторы заявили, что данная книга-инстрункция — «гениальный» товар, который принесёт автору идеи кучу денег.

Помимо этого, 20 октября журналисты сообщили, что розничные продажи смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы «Аврора» начнутся в ноябре. Покупателям будут доступны модели от брендов Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус».

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