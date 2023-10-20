Менеджер BetBoom Team по Dota 2 сравнил подготовку к The International 2022 и 2023

Менеджер российской команды BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили в интервью «Чемпионату» сравнил подготовку к The International 2023 по Dota 2 с турнирной практикой и без неё.

По его словам, официальные матчи могут по-разному повлиять на настроение команды перед главным турниром сезона.

На турнире всё может сложиться по-разному: можно поймать какой-то буст по морали, или, наоборот, по этой морали просесть. Или получить какие-то другие эмоции, или сделать какие-то выводы по стратегиям.

Он также вспомнил опыт прошлого состава BetBoom Team на The International 2022. Тогда команда выигрывала много тренировочных матчей, но позже оказалось, что соперникам просто не хватало мотивации, чтобы затянуть и выиграть против их стратегий.

Выяснилось, что если есть мотивация, то победить нашего Batrider не так сложно. А мы из-за результатов «квшек» сделали какие-то ложные выводы. Турнир, наоборот, позволяет убедиться в одних стратегиях и откинуть другие.

Свой первый матч в плей-офф The International 2023 BetBoom Team проведёт против Keyd Stars из Бразилии — он состоится 22 октября в 20:00 по мск.