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Смартфон «Р-ФОН» получил 112 баллов по шкале «отечественности» устройств

Смартфон «Р-ФОН» получил 112 баллов по шкале «отечественности» устройств
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17 октября российский антишпионский защищённый смартфон «Р-ФОН» попал в реестр Минпромторга — он получил 112 баллов по шкале «отечественности» устройств. Дело в том, что министерство оценивает технику по специальной системе.

Электроника может получить баллы за каждую технологическую операцию при производстве в России. Оборудование попадает в реестр при наборе определённого количества баллов — к примеру, другой смартфон из рейтинга под названием F+ tech R570E набрал 132 балла.

Отмечается, что при проведении закупок государственные организации должны ориентироваться на реестр Минпромторга.

Ранее выяснилось, что «Р-ФОН» оказался копией бангладешского смартфона Symphony Helio 80. Производство смартфонов началось во второй половине сентября на саранском заводе «Рутек».

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