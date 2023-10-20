Капитан Team Spirit рассказал о подготовке к матчу с Virtus.pro на The International 2023

Капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов записал небольшое обращение перед стартовым матчем плей-офф на The International 2023.

По словам игрока, вчера команда подробно изучила соперника и подготовила несколько идей по драфту. А уже сегодня Мипошка успел сыграть одну игру в Dota 2.

Сыграл утренний паблик, вообще отлично. Небольшой руинер попался — ну, скорее всего, какая-то нейросеть была для проверки моих нервов. Я, кстати, проверку не прошёл, «сгорел» немножко. Ну ничего, сейчас уже чувствую себя хорошо.

Матч Team Spirit с Virtus.pro на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 стартует в эти минуты. Победитель обеспечит себе минимум 5–6-е место по итогам турнира и около $ 100 тыс. призовых.