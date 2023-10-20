Virtus.pro внезапно обыграла Team Spirit на первой карте плей-офф The International 2023

20 октября стартовал плей-офф The International 2023. В первом матче дня встретились два российских коллектива из верхней сетки: Team Spirit и Virtus.pro. На первой карте победу одержала Virtus.pro — матч ведётся до двух побед. Интересно, что ранее эксперты были уверены в победе «драконов», однако команде Ярослава Miposhka Найдёнова не удалось оказать достойного сопротивления своим оппонентам.

Напомним, победитель противостояния продолжит свой путь в верхней сетке турнира и обеспечит себе минимум 5–6-е место, а проигравший упадёт в нижнюю сетку и уже в воскресенье сыграет на вылет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.