Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кристофер Нолан сам не верит в невероятный успех «Оппенгеймера»

На прошлой неделе режиссёр биографического триллера «Оппенгеймер» Кристофер Нолан дал новое интервью. В ходе разговора постановщик признался, что сам не верит в невероятный успех фильма.

Напомним, лента стала одной из самых кассовых в 2023 году, заработав более $ 942 млн. Бóльшая часть критиков и зрителей остались в восторге от картины.

Видео доступно на YouTube-канале The Graduate Center, CUNY. Права на видео принадлежат The Graduate Center, CUNY.

Каждый раз, когда фильм добивается успеха, которого не ждали, это воодушевляет Голливуд и воодушевляет кинематографистов.

Лента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки», «28 дней спустя»).

«Оппенгеймер» не получил официальный прокат в России, однако в стране картину всё равно показывают. Цифровая премьера фильма состоится 21 ноября.