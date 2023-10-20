В EA Sports FC 24 нашли критический баг — он позволяет обыграть любого соперника

С релиза EA Sports FC 24 прошёл уже почти месяц — за это время разработчики выпустили три больших патча. Однако игроки продолжают находить всё новые и новые баги, которые не просто влияют на игровой процесс, но становятся просто невыносимыми для противников.

Во второй половине октября геймеры обнаружили ошибку с игровым стилем Трюкачество+, которым владеют совсем не многие футболисты в EA Sports FC 24. Спортсмены вроде Джей-Джея Окочи умеют исполнять уникальные пробросы мяча, которые приводят к тому, что он оказывается в буквальном смысле у футболистов в ноге. После этого тот может забежать прямо в ворота противника и спокойно забить гол — и никто не сможет ему помешать.

Видео доступно на YouTube-канале Ozilla_fc. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

На ситуацию уже обратило внимание сообщество EA Sports 24, требуя от Electronic Arts немедленно исправить ошибку. Разработчики уже нашли решение, временно удалив игровой стиль из игры. Когда авторы исправят баг и вернут футболистам их заслуженные таланты, неизвестно.