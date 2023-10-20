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Team Spirit обыграла Virtus.pro и вышла в полуфинал верхней сетки плей-офф TI 2023

Team Spirit обыграла Virtus.pro и вышла в полуфинал верхней сетки плей-офф TI 2023
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20 октября стартовал плей-офф The International 2023. В первом матче дня встретились два российских коллектива из верхней сетки: Team Spirit и Virtus.pro. По итогам трёх карт победу одержали Team Spirit — в тяжёлом противостоянии команда Ярослава Miposhka Найдёнова взяла верх.

Dota 2. The International 2023 . 1/4 финала (верхняя сетка)
20 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Таким образом, Team Spirit уже обеспечила себе минимум 5–6-е место в турнире и в ближайшее время продолжит свой путь в верхней сетке турнира. Virtus.pro же падает в нижнюю сетку и уже в воскресенье сыграет матч на вылет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.

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