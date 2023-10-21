Расписание второго дня плей-офф The International 2023 по Dota 2

21 октября в США стартует второй день плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Команды продолжат выступать в матчах на вылет перед живой публикой в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла.

В субботу запланированы сразу четыре поединка нижней сетки плей-офф: проигравшие покинут турнир и завершат своё выступление на двенадцатом чемпионате мира по Dota 2.

Расписание игр второго дня плей-офф The International 2023

21 октября, 20:00. Shopify Rebellion (Северная Америка) — TSM (Северная Америка)

21 октября, 23:00. Evil Geniuses (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа)

22 октября, 2:00. nouns (США) — победитель матча между Shopify Rebellion и TSM

22 октября, 5:00. 9Pandas (Россия) — победитель матча между Evil Geniuses и Gaimin Gladiators

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке