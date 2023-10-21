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9Pandas проиграла LGD Gaming и вылетела в нижнюю сетку плей-офф The International 2023

9Pandas проиграла LGD Gaming и вылетела в нижнюю сетку плей-офф The International 2023
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Российская команда 9Pandas уступила LGD Gaming из Китая в первом раунде чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Вторая игра проходила в таком же стиле, как и первая: LGD Gaming взяли агрессивных героев и, набрав стартовое преимущество, быстро прижала «панд» к базе. Однако в этот раз давление китайского коллектива было намного сильнее, и игра завершилась без перехода в лейт-гейм — 2:0.

Dota 2. The International 2023 . 1/4 финала (верхняя сетка)
21 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
LGD Gaming
Окончен
2 : 0
9Pandas

Следующий матч пятёрка Алексея Solo Березина сыграет уже в нижней сетке. 22 октября в 5:00 по мск 9Pandas сразится на вылет с победителем пары Evil Geniuses — Gaimin Gladiators.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит c 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Участники ведут борьбу за титул лучшей команды планеты, а также призовой фонд, превышающий $ 3 млн. Победитель турнира получит $ 1,3 млн.

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