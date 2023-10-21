Продолжение «Зверополиса» обещают сделать круче первой части

Недавно продюсер мультфильма «Зверополис» Брэд Симонсен дал интервью журналисту издания The Direct. В ходе разговора он заявил, что продолжение будет лучше, чем первая часть.

Я уверен, что следующая часть выведет его [мультфильм] на новый уровень и будет такой же хорошей или даже лучше, чем первая. Мы крайне рады работать над этим проектом.

Никаких дополнительных подробностей Симонсен не сообщил. Известно, что над сиквелом работает сценарист оригинального «Зверополиса» Джаред Буш, однако участие в производстве режиссёров Байрона Ховарда и Рича Мура до сих пор не подтверждено.

Сроки и дата выхода «Зверополиса 2» пока не раскрываются. Напомним, официально Disney анонсировала мультфильм в феврале этого года.