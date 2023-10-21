Версию игры RoboCop: Rogue City для Nintendo Switch отменили

На этой неделе представитель издательства Nacon пообщался с журналистом Gematsu. В ходе диалога сотрудник компании заявил, что версия брутального шутера RoboCop: Rogue City для Nintendo Switch отменена.

Причина данного решения не раскрывается. Ранее ожидалось, что игру про Робокопа портируют на эту консоль после релиза на всех основных платформах.

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая и культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»

RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.