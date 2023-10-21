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После поручения Владимира Путина была начата работу над переносом серверов игр в Россию

После поручения Владимира Путина была начата работу над переносом серверов игр в Россию
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21 октября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство получило распоряжение президента России Владимира Путина о локализации игровых серверов в стране. Конкретные планы Шадаев не раскрыл.

Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним.

Также руководитель ведомства отметил, что ряд российских разработчиков и так размещается в России. В качестве примера он привёл «Яндекс».

По мнению экспертов, если поручение будет принято «по максимуму», то под требование о хранении данных в России могут подпасть все цифровые магазины (Steam, Epic Games Store, PlayStation Store и т.д.), а также данные геймеров на серверах конкретных игр.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин заявил, что нужно установить игровые серверы для всех игр на территории РФ.

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