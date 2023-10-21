Стартовал второй день плей-офф The International 2023 по Dota 2

21 октября в США стартовал второй день плей-офф The International 2023. В отличие от групповой стадии, все игры пройдут в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла при участии живых зрителей.

Всего сегодня пройдут четыре игры нижней сетки: проигравшие покинут турнир и завершат своё выступление на 12-м чемпионате мира по Dota 2. Среди сегодняшних участников будет и российская 9Pandas, которая ранее уступила LGD в верхней сетке турнира.

Расписание игр второго дня плей-офф The International 2023

21 октября, 20:00. Shopify Rebellion (Северная Америка) — TSM (Северная Америка)

21 октября, 23:00. Evil Geniuses (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа)

22 октября, 2:00. nouns (США) — победитель матча между Shopify Rebellion и TSM

22 октября, 5:00. 9Pandas (Россия) — победитель матча между Evil Geniuses и Gaimin Gladiators

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.

Прямая трансляция The International 2023 на русском языке