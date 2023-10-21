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Стартовал второй день плей-офф The International 2023 по Dota 2 — кто играет и где смотреть

Стартовал второй день плей-офф The International 2023 по Dota 2
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21 октября в США стартовал второй день плей-офф The International 2023. В отличие от групповой стадии, все игры пройдут в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла при участии живых зрителей.

Всего сегодня пройдут четыре игры нижней сетки: проигравшие покинут турнир и завершат своё выступление на 12-м чемпионате мира по Dota 2. Среди сегодняшних участников будет и российская 9Pandas, которая ранее уступила LGD в верхней сетке турнира.

Расписание игр второго дня плей-офф The International 2023

  • 21 октября, 20:00. Shopify Rebellion (Северная Америка) — TSM (Северная Америка)
  • 21 октября, 23:00. Evil Geniuses (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа)
  • 22 октября, 2:00. nouns (США) — победитель матча между Shopify Rebellion и TSM
  • 22 октября, 5:00. 9Pandas (Россия) — победитель матча между Evil Geniuses и Gaimin Gladiators

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.

Прямая трансляция The International 2023 на русском языке

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