«Это безумие»: режиссёр хоррора про Винни-Пуха — о показе фильма ужасов детям в школе США

В начале этой недели женщина по имени Мишель Диаз пожаловалась, что учительница математики в частной школе, в которую ходят её дети, показала ученикам фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд». Теперь ситуацию прокомментировал режиссёр картины Рис Фрейк-Уотерфилд.

Это безумие, разве нет? Я думаю, это безумие. Потому что при просмотре фильма его невозможно спутать с детским, а в буквально первые 10 минут там происходят сумасшедшие вещи. И [персонажи] выглядят крайне устрашающе.

Постановщик выразил надежду, что лента не разрушила детство ребят. Он допускает, что теперь ученики больше никогда не смогут смотреть на Винни-Пуха так же, как прежде.

Руководство учебного заведения сообщило, что оперативно решила данный вопрос непосредственно с преподавателем и приняла соответствующие меры.