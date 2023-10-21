Россиянам рассказали, как спасти упавший в воду смартфон

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала россиянам, как спасти упавший в воду смартфон. Она отметила, что даже во флагманах влага может проникать через мелкие щели и трещины.

Попадание воды в смартфон может привести к коррозии, а затем и выходу из строя важных компонентов, поэтому необходима молниеносная реакция для спасения вашего устройства.

После произошедшего надо в первую очередь отключить смартфон и достать батарею. Затем необходимо снять чехол, вытащить сим-карту, карту памяти и удалить частички воды ватными палочками или бумажными салфетками. Потом следует положить гаджет на ровную поверхность в тёплом помещении и не включать смартфон как минимум сутки.

По словам Голицыной, не стоит оставлять устройство на солнце и сушить его с помощью фена, так как могут выгореть пиксели на дисплее или матрица камеры.