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Стивен Спилберг хотел бросить режиссуру после просмотра «Крёстного отца»

Стивен Спилберг хотел бросить режиссуру после просмотра «Крёстного отца»
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Недавно режиссёр Стивен Спилберг («Челюсти», «Список Шиндлера») рассказал, что после просмотра «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы хотел бросить снимать кино. Оглушительный успех картины слишком сильно подорвал уверенность постановщика в самом себе.

Стоит отметить, что на момент 1972 года Стивен Спилберг был только амбициозным 26-летним режиссёром. Тогда он ещё не успел снять свои известные ленты, а до выхода культовых «Челюстей» оставалось три года.

Также в начале октября стало известно, что Крис Рок и Стивен Спилберг поработают над байопиком о Мартине Лютере Кинге. Первый планирует поставить байопик, а второй — выступит исполнительным продюсером.

Ранее в стриминговом сервисе Netflix вышел документальный сериал от Стивена Спилберга «Жизнь на нашей планете», который расскажет об истории животного мира на Земле.

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