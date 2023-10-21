Стивен Спилберг хотел бросить режиссуру после просмотра «Крёстного отца»

Недавно режиссёр Стивен Спилберг («Челюсти», «Список Шиндлера») рассказал, что после просмотра «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы хотел бросить снимать кино. Оглушительный успех картины слишком сильно подорвал уверенность постановщика в самом себе.

Стоит отметить, что на момент 1972 года Стивен Спилберг был только амбициозным 26-летним режиссёром. Тогда он ещё не успел снять свои известные ленты, а до выхода культовых «Челюстей» оставалось три года.

Также в начале октября стало известно, что Крис Рок и Стивен Спилберг поработают над байопиком о Мартине Лютере Кинге. Первый планирует поставить байопик, а второй — выступит исполнительным продюсером.

Ранее в стриминговом сервисе Netflix вышел документальный сериал от Стивена Спилберга «Жизнь на нашей планете», который расскажет об истории животного мира на Земле.