Одна из функций Windows 11 Pro замедляет SSD почти на 50%

Эксперты протестировали операционную систему Windows 11 Pro и выяснили, что её стандартная настройка замедляет SSD почти на 50%. Виной этому служит программное шифрование BitLocker, которое активируется по умолчанию.

BitLocker программно замедляет работу диска, что особенно сильно сказывается на случайных записях и чтении. Однако функция обеспечивает важную защиту данных, поэтому перед её отключением стоит несколько раз задуматься, что для вас важнее.

Ещё стоит учитывать, что если ваш SSD поддерживает аппаратное шифрование, то переход на него потребует полной переустановки ОС. Подробнее о проблеме и способах её решения можно прочитать по ссылке.

Также на этой неделе стало известно, что WIndows 11 используют более 400 млн человек — Microsoft довольна показателями операционной системы.