Аналитик PGG назвал Team Spirit главным фаворитом The International 2023 по Dota 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший профессиональный игрок и аналитик Dota 2 Владимир PGG Аносов в интервью «Чемпионату оценил шансы команд из нашего региона на чемпионате мира The International 2023.

По его словам, BetBoom Team нужно подтянуть ментальную составляющую, чтобы показать хороший результат.

То, что все наши команды в плей-офф – это высокий показатель и уровень региона. Team Spirit я жду в финале. 9Pandas, по моим ощущениям, будут в топ-6. А BetBoom Team надо собраться: в первую очередь ментально, иначе выше, чем на 9–12-е места, забраться будет трудно. И такая же ситуация с Virtus.pro – топ-12.

Как считает PGG, «драконы» вполне могут побороться за титул чемпионов мира.

На TI, думаю, выиграют Team Spirit. Главное им — не обжечься о Team Liquid или LGD Gaming. Но, как мы знаем, они уверенно доходят до финалов и крепко играют в свою игру, так что им опыта не занимать. Верю в Team Spirit.

Сегодня ночью на вылет с The International сыграет первая из наших команд — 9Pandas. В случае поражения «панды» займут 9–12-е места.