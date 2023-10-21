TSM с россиянином в составе обыграла SR на первой карте плей-офф TI2023

21 октября стартовал второй день плей-офф The International 2023. В первом матче дня встретились два североамериканских клуба: Shopify Rebellion и TSM с Ильясом kasane Гайнуллиным — победу одержали вторые. Поединок ведётся до двух побед.

Напомним, проигравшие в сегодняшних матчах покинут турнир и завершат своё выступление на 12-м чемпионате мира по Dota 2. Среди сегодняшних участников будет и российская 9Pandas, которая ранее уступила LGD в верхней сетке турнира.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.