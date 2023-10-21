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Apple начнёт производство складных iPad в 2024 году — DigiTimes

Apple начнёт производство складных iPad в 2024 году — DigiTimes
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Журналисты издания DigTimes сообщили, что Apple начнёт мелкосерийное производство складных iPad в 2024 году. Ожидается, что если компания будет придерживаться запланированного графика, то анонс устройства может состояться в конце 2024 года или в начале 2025-го.

Отмечается, что сейчас Apple концентрируется на снижении производственных затрат. Для этого она работает над созданием упрощённой конструкции.

Корпорация разрабатывает складной iPad на протяжении четырёх лет, поэтому финальный дизайн широкая общественность увидит ещё нескоро. Массовое производство устройства может начаться в 2025 году.

Ко всему прочему, на этой неделе Apple признала ошибку с мерцающим дисплеем в смарт-часах Watch Series 9 и Ultra 2.

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