Экс-киберспортсмен Владимир PGG Аносов раскритиковал современную мету Dota 2

В рамках интервью нашему изданию бывший киберспортсмен и аналитик Dota 2 Владимир PGG Аносов рассказал о своём отношении к текущему патчу в игре.

Игрок обратил внимание на слишком высокую защиту персонажей, которая позволяет допускать ошибки.

Мета довольно скучная, так как многое решают жирные персонажи на центре, на оффлейне и на керри. А урона в «Доте» мало, чтобы их пробить. Хотелось бы, конечно, чтобы как-то всех их сделали потоньше, чтобы было больше играбельных героев и их начали пикать команды.

Ранее Аносов также оценил шансы наших команд в плей-офф The International 2023 по Dota 2, назвав Team Spirit главным претендентом на чемпионский титул. Полный текст интервью с PGG можно увидеть в материале ниже.