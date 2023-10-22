TSM с российским оффлейнером проиграла nouns на первой карте в плей-офф The International

Состав американского клуба TSM по Dota 2, за который на третьей позиции выступает российский киберспортсмен Ильяс kasane Гайнуллин, проиграл первую карту матча с nouns на The International 2023.
В дебюте игры TSM сразу захватила преимущество и уверенно развивала его по ходу карты, но совершила много ошибок в поздней стадии и позволила вражеской Naga Siren набрать силу.
Если nouns выиграет вторую карту, то обеспечит себе место в топ-8 по итогам чемпионата мира и сыграет в финальной части TI12 на «Климат Пледж-Арена». Проигравший в серии вылетает с турнира, заняв 9–12 место.
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участники ведут борьбу за титул лучшей команды планеты, а также за призовой фонд, превышающий $ 3 млн.
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