Расписание третьего дня плей-офф The International 2023 по Dota 2

22 октября в США пройдёт третий день плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Команды продолжат выступать в матчах на вылет перед живой публикой в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла.

В воскресенье вновь запланированы четыре противостояния в нижней сетке плей-офф: проигравшие покинут турнир и завершат своё выступление на 12-м чемпионате мира по Dota 2. Среди примечательных встреч в этот раз есть противостояния с участием двух российских команд: BetBoom Team сыграют с Keyd Stars, а Virtus.pro — с победителем матча Tundra Esports — Entity.

Расписание игр третьего дня плей-офф The International 2023

22 октября, 20:00. Keyd Stars (Бразилия) — BetBoom Team (Россия)

22 октября, 23:00. Tundra Esports (Европа) — Entity (Европа)

23 октября, 2:00. Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — победитель матча между Keyd Stars и BetBoom Team

23 октября, 5:00. Virtus.pro (Россия) — победитель матча между Tundra Esports и Entity.

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке