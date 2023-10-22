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«Вряд ли это можно назвать матчем, нас просто снесли»: RAMZES666 после вылета c The International 2023

«Вряд ли это можно назвать матчем, нас просто снесли»: RAMZES666 после вылета c TI2023
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Керри-игрок российской 9Pandas Роман RAMZES666 Кушнарёв подвёл итоги матча с Gaimin Gladiators в нижней сетке The International 2023, после которого наша команда покинула чемпионат мира по Dota 2.

Киберспортсмен был явно разочарован своей игрой и вылетом с TI12.

Если честно, вряд ли это можно назвать каким-то матчем. Нас просто снесли, в обеих играх. Было тяжело играть… Да и вчера тоже было непросто… По поводу нашей игры сказать особо нечего. Старались, честно. Но «гладиаторы» были сильнее сегодня.

Кушнарёв отметил, что для его команды адаптация к последнему патчу в Dota 2 проходит с трудом, хотя 9Pandas смогли пройти в верхнюю сетку.

Как-то герои не наши, как-то так сложилось — и по мете мы не очень хорошо попадали… При этом мы сыграли хорошо в play-in, попали в «виннера»… Не знаю, может быть, сказался перерыв, может быть и нет.

Сегодня утром 9Pandas проиграла европейской Gaimin Gladiators со счётом 0:2 и покинула The International 2023, заняв 9–12 место. На первой карте команда уступила всего за 19 минут.

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