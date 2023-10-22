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Сезонный абонемент Ghostrunner 2 содержит 5 DLC и ранний доступ

Сезонный абонемент Ghostrunner 2 содержит 5 DLC и ранний доступ
Аудио-версия:
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20 октября издатель киберпанкового экшена Ghostrunner 2 раскрыл содержимое сезонного абонемента игры. Он предложит геймерам четыре косметических DLC, бесконечный режим и возможность запустить тайтл на 48 часов раньше.

Фанаты могут приобрести сезонный абонемент отдельно или в составе Ghostrunner 2 Brutal Edition.

Видео доступно на YouTube-канале 505 Games. Права на видео принадлежат 505 Games.

Даты выхода всех дополнений

  • Ice Pack — 7 декабря 2023 года
  • Dragon Pack — февраль 2024 года
  • Heat Pack — июнь 2024 года
  • Endless Moto Mode — сентябрь 2024 года
  • Anniversary Pack — октябрь 2024 года

Сюжет Ghostrunner 2 развернётся спустя год после событий первой части. В продолжении будет возможность общаться и взаимодействовать с ботами, а также некая база для отдыха между миссиями.

Релиз Ghostrunner 2 состоится уже 26 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Экшен выйдет с переводом на русский язык.

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