Сезонный абонемент Ghostrunner 2 содержит 5 DLC и ранний доступ
20 октября издатель киберпанкового экшена Ghostrunner 2 раскрыл содержимое сезонного абонемента игры. Он предложит геймерам четыре косметических DLC, бесконечный режим и возможность запустить тайтл на 48 часов раньше.
Фанаты могут приобрести сезонный абонемент отдельно или в составе Ghostrunner 2 Brutal Edition.
Видео доступно на YouTube-канале 505 Games. Права на видео принадлежат 505 Games.
Даты выхода всех дополнений
- Ice Pack — 7 декабря 2023 года
- Dragon Pack — февраль 2024 года
- Heat Pack — июнь 2024 года
- Endless Moto Mode — сентябрь 2024 года
- Anniversary Pack — октябрь 2024 года
Сюжет Ghostrunner 2 развернётся спустя год после событий первой части. В продолжении будет возможность общаться и взаимодействовать с ботами, а также некая база для отдыха между миссиями.
Релиз Ghostrunner 2 состоится уже 26 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Экшен выйдет с переводом на русский язык.
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