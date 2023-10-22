Разработчики Cyberpunk 2077 готовят для игры новый патч 2.02

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Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED сообщили, что готовят для игры новый пачт 2.02. Апдйет выйдет уже скоро, однако точную дату выхода авторы тайтла не сообщают.

Обновление исправит пассивные эффекты, таймеры в курьерских поручениях и ещё некоторые моменты. CD Projekt RED пока раскрыла лишь часть изменений.

Подробности патча 2.02

Во время выполнения задания «Взгляд с высоты» Ви больше не будет умирать, когда садится в ави Деламейна

Исправит баг с дверью в «Чёрный сапфире», которая не открывается во время задания «Междуцарствие»

Исправит ошибку, из-за которой после обновления игры до версии 2.01 у имплантов понижался уровень до 1-го

Исправит пассивные эффекты при получении навыков

Сбалансирует таймеры в курьерских поручениях

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.