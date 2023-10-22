Определены победители второго этапа чемпионата «Битва роботов»

21 октября в Перми завершился второй этап международного чемпионата «Битва роботов». В турнире приняло участие 34 команды, среди которых были представители России, Индии и Китая.

Фото: “Игры Будущего”

По итогам очередного отборочного этапа в полуфинал прошли девять команд. Третий этап чемпионата «Битва роботов» пройдёт в ноябре — в нём участники сразятся за шанс выйти в финал и побороться за призовой фонд в размере 6 млн рублей.

Победители второго этапа чемпионата

DS Robotics (Пондишери, Индия)

(Пондишери, Индия) Вебер Лабс (Москва, Россия)

(Москва, Россия) ROC (Шэньчжэнь, Китай)

(Шэньчжэнь, Китай) Energy Girls (Санкт-Петербург, Россия)

(Санкт-Петербург, Россия) Daddy bots (Санкт-Петербург, Россия)

(Санкт-Петербург, Россия) Наследники земли (Москва, Россия)

(Москва, Россия) Blanka Botz (Мумбаи, Индия)

(Мумбаи, Индия) Робозон 2 (Казань, Россия)

(Казань, Россия) Energy (Санкт-Петербург, Россия)

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон.

В 2023 году «Битва роботов» вошла в состав спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира «Игры Будущего».