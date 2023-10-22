Над новым фильмом про Джеймса Бонда всё ещё не начали работу

Недавно Барбара Брокколи, продюсер фильмов про Джеймса Бонда, пообщалась с журналистом издания The Guardian. В ходе диалога она заявила, что команда ещё не начинала работу над новой картиной про знаменитого английского шпиона.

По словам Брокколи, будущая лента должна будет подчеркнуть произошедшие в мире перемены за последние 20 лет. Также она отметила, что её коллегам предстоит долгий путь, прежде чем Джеймса Бонда переосмыслят для следующего фильма.

В середине сентября появилась информация, что нового «Джеймса Бонда» может снять создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman. Ранее ходили слухи о том, что компания Metro-Goldwyn-Mayer рассматривает на роль Бонда актёра Аарона Тейлора-Джонсона, известного по «Мстителям» и боевику «Быстрее пули».