Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Над новым фильмом про Джеймса Бонда всё ещё не начали работу

Над новым фильмом про Джеймса Бонда всё ещё не начали работу
Комментарии

Недавно Барбара Брокколи, продюсер фильмов про Джеймса Бонда, пообщалась с журналистом издания The Guardian. В ходе диалога она заявила, что команда ещё не начинала работу над новой картиной про знаменитого английского шпиона.

По словам Брокколи, будущая лента должна будет подчеркнуть произошедшие в мире перемены за последние 20 лет. Также она отметила, что её коллегам предстоит долгий путь, прежде чем Джеймса Бонда переосмыслят для следующего фильма.

В середине сентября появилась информация, что нового «Джеймса Бонда» может снять создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman. Ранее ходили слухи о том, что компания Metro-Goldwyn-Mayer рассматривает на роль Бонда актёра Аарона Тейлора-Джонсона, известного по «Мстителям» и боевику «Быстрее пули».

Материалы по теме
Нового «Джеймса Бонда» может снять создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android