Xiaomi анонсировала новую версию мини-ПК Host Mini

На этой неделе компания Xiaomi анонсировала новую версию своего мини-ПК Host Mini. Устройство работает на процессоре Core i5-1340, что увеличило однопоточную производительность на 10%, а многопоточную — на 11%.

Объём Host Mini составляет 0,44 литра, а корпус мини-ПК изготовлен из алюминиевого сплава. Также компьютер оснащён 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ соответственно. В комплект входит блок питания мощностью 100 Вт. В Host Mini есть три порта: USB 3.2, USB 2.0 и 3,5-мм разъём для наушников.

Цены на новый Host Mini начинаются от 3499 юаней (~ 46 тыс. рублей). На данный момент мини-ПК доступен для покупки только на территории Китая, однако через какое-то время доберётся и до остального мира.