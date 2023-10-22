Стартовал третий день плей-офф The International 2023 по Dota 2

22 октября в США стартовал третий день плей-офф The International 2023. Все игры вновь пройдут в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла при участии живых зрителей.

Всего сегодня состоятся четыре игры нижней сетки: проигравшие покинут турнир и завершат своё выступление на 12-м чемпионате мира по Dota 2. Победители же отправятся дальше по нижней сетке и сыграют со своими оппонентами в последний игровой уикенд, который стартует 27 октября.

Расписание игр третьего дня плей-офф The International 2023

22 октября, 20:00. Keyd Stars (Бразилия) — BetBoom Team (Россия)

22 октября, 23:00. Tundra Esports (Европа) — Entity (Европа)

23 октября, 2:00. Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — победитель матча между Keyd Stars и BetBoom

Team 23 октября, 5:00. Virtus.pro (Россия) — победитель матча между Tundra Esports и Entity.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают 12 команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.

Прямая трансляция The International 2023 на русском языке