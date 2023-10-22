Игроки жалуются на проблемы с дисковой версией «Человека-паука 2»

Пару дней назад состоялся выход «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Однако владельцы дисковой версии игры начали массово жаловаться на Reddit, что у них возникли проблемы с её установкой.

По словам геймеров, установка доходит до 36% и перестаёт двигаться дальше. Игроки отмечают, что это не связано с состоянием дисков — они полностью новые и без повреждений.

Большая часть жалоб исходит от геймеров из европейских стран: Румынии, Нидерландов, Мальты и так далее. Insomniac Games пока никак не прокомментировала ситуацию.

Сюжет игры развернётся через несколько лет после «Майлза Моралеса» и расскажет о противостоянии Питера и Майлза с Веномом, Крейвеном-охотником и другими злодеями.

«Человек-паук 2» доступен только на PS5.