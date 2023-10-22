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Инсайдер показал интерфейс HyperOS на русском языке

Инсайдер показал интерфейс HyperOS на русском языке
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В начале этой недели глава китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь представил новую мобильную операционную систему — HyperOS. Затем в Сети появились первые скриншоты ОС на китайском языке.

Пару дней спустя китайский инсайдер опубликовал в сервисе Weibo видео с демонстрацией работы HyperOS на русском языке. В ролике фигурирует телевизор под управлением операционной системы.

Фото: Weibo

В HyperOS компания Xiaomi добавила больше возможностей для кастомизации экрана блокировки, изменила отображение календаря, прогноза погоды, обновила дизайн центра управления и других компонентов.

Напомним, разработка операционной системы велась с 2017 года, а её первое появление состоится уже во флагмане Xiaomi 14, выход которого запланирован на 27 октября.

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