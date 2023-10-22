Apple анонсирует новые iMac и MacBook Pro в конце октября — Bloomberg

Журналист издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple анонсирует новые iMac и MacBook Pro в конце октября. Компания должна представить продукты 30-31-го числа.

Ожидается, что главным изменением устройств станут новые процессоры. Будущий iMac оснастят M3, а MacBook Pro — M3 Pro и M3 Max. Чипы будут изготовлены по 3-нм техпроцессу.

Помимо этого, Гурман поделился, что компания до сих пор собирается выпустить 32-дюймовый iMac. Правда, его выход на рынок состоится не раньше конца 2024 года.

Также ранее журналисты издания DigTimes рассказали, что Apple начнёт производство складных iPad в 2024 году. Если компания будет придерживаться запланированного графика, то анонс устройства может состояться в конце 2024 года или в начале 2025-го.