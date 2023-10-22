Фильм «Создатель» заработал $ 90 млн — картина не окупилась за месяц проката

22 октября стало известно, что научно-фантастический фильм «Создатель» заработал в мировом прокате $ 90 млн. Данной суммы всё ещё недостаточно, чтобы отбить бюджет — для окупаемости картине необходимо собрать около $ 160 млн.

Сюжет ленты расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории находится потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.

Критики назвали ленту хорошей, но далеко не выдающейся. На агрегаторах рейтинг «Создателя» составил около 60-70 баллов. Режиссёром фильма выступил Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»).

Премьера «Создателя» состоялась 29 сентября. В России фильм официально не вышел.