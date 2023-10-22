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Cities: Skylines 2 выдаёт вплоть до 8 FPS в 4K на топовом ПК

До релиза градостроительного симулятора Cities: Skylines 2 от Paradox Interactive остаются считанные дни. Некоторые геймеры уже получили доступ к игре, однако столкнулись с ужасной оптимизацией.

Видео доступно на YouTube-канале PCGH (english). Права на видео принадлежат PCGH/Paradox Interactive.

На YouTube-канале PCGH (english) появилось видео с геймплеем тайтла на топовом ПК. Компьютер оснащён процессором Intel Core i9-13900KS, видеокартой RX 7900 XTX OC и 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Даже на такой сборке частота кадров в Cities: Skylines 2 проседала до 8 FPS — игра была запущена на высоких настройках графики и в разрешение 4K. В остальное время кадровая частота была на уровне 15-20 FPS.

Релиз Cities: Skylines 2 состоится 24 октября. Версии для PS5 и Xbox Series выйдут весной 2024 года.