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В EA Sports FC 24 добавили усиленную карточку Александра Головина

В EA Sports FC 24 добавили усиленную карточку Александра Головина
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22 октября Electronic Arts выпустила новые карточки события «Первопроходцы» в EA Sports FC 24. В мини-релиз вошёл и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который получил рейтинг 84. Это сразу на пять пунктов выше, чем его обычная карточка.

Характеристики карточки «Первопроходца» Александра Головина в EA Sports FC 24

Характеристики карточки «Первопроходца» Александра Головина в EA Sports FC 24

Фото: EA Sports

По умолчанию футболист играет на позиции левого полузащитника, однако он также может сыграть атакующего и правого полузащитников. Карточку Головина можно выбить из любых наборов в EA Sports FC 24 в течение ближайшей недели или приобрести на трансферном рынке за символические 16 тысяч монет.

Усиленная версия Александра Головина — первая особенная карточка в новом футбольном симуляторе от Electronic Arts, выпущенная уже после релиза. В игре также доступна легендарная версия вратаря Льва Яшина и героический вариант нападающего Александра Мостового.

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