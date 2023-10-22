В EA Sports FC 24 добавили усиленную карточку Александра Головина

22 октября Electronic Arts выпустила новые карточки события «Первопроходцы» в EA Sports FC 24. В мини-релиз вошёл и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который получил рейтинг 84. Это сразу на пять пунктов выше, чем его обычная карточка.

Характеристики карточки «Первопроходца» Александра Головина в EA Sports FC 24 Фото: EA Sports

По умолчанию футболист играет на позиции левого полузащитника, однако он также может сыграть атакующего и правого полузащитников. Карточку Головина можно выбить из любых наборов в EA Sports FC 24 в течение ближайшей недели или приобрести на трансферном рынке за символические 16 тысяч монет.

Усиленная версия Александра Головина — первая особенная карточка в новом футбольном симуляторе от Electronic Arts, выпущенная уже после релиза. В игре также доступна легендарная версия вратаря Льва Яшина и героический вариант нападающего Александра Мостового.