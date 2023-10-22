Российская BetBoom обыграла Keyd Stars на первой карте плей-офф The International 2023

21 октября стартовал второй день плей-офф The International 2023. В первом матче дня встретились российская BetBoom Team и бразильская Keyd Stars. По итогам первой карты лидирует отечественный коллектив — поединок ведётся до двух побед.

Напомним, проигравшие в сегодняшних матчах покинут турнир и завершат своё выступление на 12-м чемпионате мира по Dota 2. Помимо BetBoom Team, сегодня сыграет и другая российская команда — Virtus.pro. Её матч стартует приблизительно в 5:00 мск 23 октября.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают 12 команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.