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Российская BetBoom Team уступила Talon на первой карте в плей-офф The International 2023

Российская BetBoom Team уступила Talon на первой карте в плей-офф The International 2023
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Игроки российской команды BetBoom Team уступила на первой карте серии против Talon Esports из Таиланда в нижней сетке The International 2023 по Dota 2.

Первая игра прошла в относительно равной борьбе с ошибками с обеих сторон, но команда из Азии оказалась чуть сильнее в поздней стадии игры и теперь лидирует со счётом 1:0.

Dota 2. The International 2023 . Раунд 2 (нижняя сетка)
23 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Talon Esports
Идёт
1 : 0
BetBoom Team

Напомним, победитель этой серии обеспечит себе место в топ-8 по итогам турнира и продолжит борьбу за титул в финальной части ивента, а проигравший покинет турнир, получив лишь 9–12 место и $ 60 тыс. призовых.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США с 12 по 29 октября. Участники ведут борьбу за титул лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель сможет заработать более $ 1,3 млн.

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