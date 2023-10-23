Российская BetBoom Team уступила Talon на первой карте в плей-офф The International 2023

Игроки российской команды BetBoom Team уступила на первой карте серии против Talon Esports из Таиланда в нижней сетке The International 2023 по Dota 2.
Первая игра прошла в относительно равной борьбе с ошибками с обеих сторон, но команда из Азии оказалась чуть сильнее в поздней стадии игры и теперь лидирует со счётом 1:0.
Напомним, победитель этой серии обеспечит себе место в топ-8 по итогам турнира и продолжит борьбу за титул в финальной части ивента, а проигравший покинет турнир, получив лишь 9–12 место и $ 60 тыс. призовых.
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США с 12 по 29 октября. Участники ведут борьбу за титул лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель сможет заработать более $ 1,3 млн.
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