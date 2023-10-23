«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо стартовали с $ 44 млн по миру

По итогам первого уикенда «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо заработали $ 23 млн в США. Это третий лучший результат в карьере режиссёра Мартина Скорсезе после «Острова проклятых» ($ 41 млн) и «Отступников» ($ 26,9 млн). В общем счёте по миру лента заработала $ 44 млн.

Аналитики отмечают, что у картины не самые впечатляющие результаты для произведения с бюджетом в $ 200 млн. Однако стоит принять во внимание, что главные звёзды фильма — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро — не принимали участие в пресс-туре картины из-за забастовки актёров, что серьёзно повлияло на показатели дебютных выходных.

Кроме того, зрители после просмотра оценивают «Убийц цветочной луны» на уровне «А-» — это высокий показатель для 3,5-часовой драмы, рассказывающей о событиях прошлого столетия. В конечном итоге Apple планирует выпустить ленту в своём онлайн-кинотеатре Apple TV+, так что компания наверняка ещё заработает на фильме, отмечают эксперты.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.