Сериалы про Джеймса Бонда не планируются

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи заявила, что о персонаже вряд ли выйдут сериальные спин-оффы. По её словам, это не то, на чём хотят сосредоточиться создатели франшизы.

Брокколи подчеркнула, что главная цель — создание полноценных картин, которое занимает очень много времени.

Наша цель — создание художественных фильмов. Когда мы приступаем к работе над фильмом о Бонде, он занимает всё наше внимание в течение трёх или четырёх лет.

Кто сыграет следующего Бонда, неизвестно. Ранее говорилось, что одним из главным кандидатов выступает Аарон Тейлор-Джонсон, а режиссёрами ленты могут стать Кристофер Нолан или Мэттью Вон.

Ранее Брокколи заявила, что новую ленту про Бонда ещё даже не начали обдумывать.